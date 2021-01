I vertici della Regione incontrano i rappresentanti del settore ristorazione: "Fornire risposte tempestive"

I vertici della Regione incontrano i rappresentanti del settore ristorazione. Il tavolo di lavoro si è tenuto stamattina nella sede pescarese di piazza Unione, alla presenza del governatore Marsilio, del presidente del consiglio Sospiri, del sottosegretario D'Annuntiis e degli assessori D'Amario e Quaresimale.

"È necessario fornire risposte tempestive al settore - ha detto Marsilio - Il tema dei ristori è stato sempre il principale terreno di tensione tra governo e Regioni: più volte abbiamo chiesto di garantire un "paracadute economico e sociale" che potesse ammortizzare le misure di restrizione attuate per bloccare la diffusione del virus; dobbiamo evitare di trasformare questa vicenda in una guerra tra poveri. Non possiamo condannare al fallimento le imprese".