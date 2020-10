Nuovo vertice in Comune per discutere della situazione trasporto pubblico e scolastico nell'emergenza Covid

Nuovo vertice in Comune fra l'amministrazione comunale, provinciale, i dirigenti Tua ed i rappresentanti degli istituti superiori di Pescara per discutere della questione del trasporto pubblico scolastico nell'emergenza Covid. Presenti nello specifico anche il presidente della Provincia di Pescara Zaffiri, l'assessore comunale Albore Mascia, il presidente della commissione consiliare alle politiche dell'istruzione Rapposelli, la consigliera comunale Catalano, il funzionario della TUA, Piscitelli, Daniela Puglisi dell'Usr-

L'obiettivo era fare il punto della situazione considerando le problematiche legate agli assembramenti ed alle misure anti contagio, in particolare per gli orari d'ingresso ed uscita dei vari istituti scolastici. Tua sta valutando la possibilità di qualche ritocco al numero delle corse che collegano da nord a sud verso il centro cittadino e verso le aree che ospitano gli stessi istituti.

E' stata inoltre sollecitata, in questo caso da parte dell'Istituto Marconi, una maggiore presenza di personale a bordo per i controlli, necessari soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. A breve si terrà un nuovo incontro sul tema.