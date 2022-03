Vertice in Comune per accogliere i bimbi ucraini nelle scuole e nidi d'infanzia della città

L'amministazione Masci si prepara ad accogliere nel migliore dei modi i bambini ucraini che sono arrivati e che arriveranno in città. Questa mattina 9 marzo, infatti, si è tenuto un vertice in Comune alla presenza dei dirigenti scolastici dei nidi d’infanzia, primarie e medie di primo grado. L'obiettivo è quello di pianificare al meglio l'inserimento di questi bambini nelle classi scolastiche. Presente l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli promotore dell'incontro, che ha voluto predisporre un piano di attività e disponibilità dei vari istituti scolastici da presentare poi al prefetto Giancarlo Di Vincenzo:

"Attendiamo quelle che saranno le indicazioni operative del signor Prefetto - ha detto Gianni Santilli - ma siamo certamente nelle condizioni di mettere a disposizione mediatori interculturali e operatori per il supporto psicologico dei bambini che giungeranno o sono già giunti qui dai territori martoriati dalla guerra in atto." Il sindaco Masci ha ringraziato i dirigenti scolastici per la disponibilità e collaborazione dimostrata. Ricordiamo che la prefettura fin dallo scoppio del conflitto in Ucraina sta coordinando, assieme alle altre istituzioni, alle forze dell'ordine e alle associazioni di volontariato sul territorio, l'accoglienza dei cittadini ucraini che fuggono dalla guerra.