Vertenza Brioni: tavolo tecnico a Penne con Quaresimale, Sospiri e i rappresentanti sindacali

Vertenza Brioni a una svolta importante: è stato infatti convocato un tavolo tecnico a Penne con l'assessore regionale al lavoro Quaresimale, il presidente del consiglio regionale Sospiri e tutti i rappresentanti sindacali. L'incontro, voluto dall'amministrazione comunale, è in programma per oggi pomeriggio, alle ore 16, in sala consiliare. Saranno presenti anche i sindaci del territorio.

"L'obiettivo - ha detto il vicesindaco e assessore alle attività produttive Gilberto Petrucci - è chiedere alla Regione di attivare, al Mise e al Ministero del Lavoro, gli strumenti per tutelare i lavoratori Brioni e l'avvio dell'iter della istituzione dell'Area di crisi complessa sul distretto tessile vestino. Non possiamo rischiare di perdere manodopera qualificata e posti di lavoro".