La Regione incontra l'amministratore delegato della Brioni: "Disponibilità al confronto"

Ampia disponibilità al confronto per trovare soluzioni alla vertenza Brioni. È quanto emerso nell’incontro che il governatore Marsilio e l’assessore regionale al lavoro Quaresimale hanno avuto ieri pomeriggio con l’amministratore delegato dell'azienda con sede a Penne, Medhi Bernabadji. Ecco cosa hanno spiegato Marsilio e Quaresimale:

“L’amministratore delegato ha illustrato la situazione dell’azienda dopo l’annuncio della riduzione del personale. Il dato positivo emerso, al di là delle ipotesi di riorganizzazione dell’azienda, è la disponibilità della Brioni stessa al confronto necessario per evitare ricadute sul fronte occupazionale. La Regione, naturalmente, è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti normativi di competenza per agevolare questo confronto”.