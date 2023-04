Aeroporto d'Abruzzo, Verrecchia (Fdi) replica a D'Alfonso (Pd): "Solito allarmismo infondato"

«Da D'Alfonso il solito allarmismo infondato». È quanto dice Massimo Verrecchia, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e capogruppo che replica al deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, che aveva segnalato la possibilità da parte dell'Enac di revocare la concessione per l'aeroporto d'Abruzzo dopo il ritiro dell'avviso pubblico per l'individuazione del nuovo direttore generale e accountable manager.

«Il parlamentare del Pd, Luciano D’Alfonso, in merito alla vicenda della Saga spa, la società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo, controllata dalla Regione, ha dichiarato, testualmente, che "il 26 aprile scorso, di fronte al terzo rinvio (stavolta sine die) per la selezione del nuovo dg, l’Enac ha dato 30 giorni di tempo alla Saga per decidere, trascorsi i quali scatterà il procedimento di revoca della concessione di aeroporto; un fatto di una gravità inaudita", dice Verrecchia, «siamo di fronte a una bugia, non c’è nessuna lettera da parte dell’Enac né tantomeno il rischio di revoca della concessione, così come assicurato dai vertici dell’Enac che abbiamo sentito. D’Alfonso la smetta con i suoi tentativi di danneggiamento dell’immagine della nostra Regione con notizie false e non imputi al presidente del governo regionale, Marco Marsilio, ciò che non è riuscito a fare lui. Fortunatamente per gli abruzzesi con Marsilio lo scalo di Pescara e la Saga stanno registrando un sempre crescente traffico passeggeri e con l’allungamento della pista, ottenuta grazie al lavoro di questa amministrazione regionale, si punterà in modo ancor più incisivo sui voli internazionali, ponendo il nostro aeroporto a una più ampia prospettiva con innumerevoli vantaggi economici e turistici».