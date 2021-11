L'assessore Verì rassicura gli abruzzesi: "Non si rischia la zona gialla"

Arrivano rassicurazioni sulla questione della zona bianca in Abruzzo da parte dell'assessore regionale Nicoletta Verì che interviene su Facebook, con un post sulla sua pagina ufficiale, per tranquillizzare i molti cittadini che hanno espresso preoccupazione per la risalita dei contagi nella nostra regione per il Covid. La Verì infatti ha spiegato che l'Abruzzo non rischia la zona gialla, in quanto tutti i paramentri attualmente valutati per l'assegnazione delle zone di rischio sono da zona bianca.

"Mi state chiedendo in tanti se l'Abruzzo rischia la zona gialla. La risposta è no. Tutti i parametri della nostra regione sono da zona bianca". Ricordiamo che negli ultimi due giorni i contagi hanno nuovamente superato quota 100, e la fondazione Gimbe proprio nel report settimanale presentato ieri ha certificato una crescita dei nuovi casi pari al 21% nel nostro territorio. Una crescita alla quale, però, almeno per ora non è seguita una crescita sensibile della pressione ospedaliera: i ricoveri attualmente nei reparti ordinari sono 67 in lieve crescita nell'ultima settimana, mentre le terapie intensive sono appena 6. Nell'ultimo dpcm del Governo prima dell'estate erano stati modificati i criteri di passaggio ed accesso alle varie zone colorate di rischio, dando maggiore peso alla pressione ospedaliera in virtù dell'avanzare della campagna vaccinale e dell'alto numero di nuovi casi che risultano per nella quasi totalità asintomatici.