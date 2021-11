L'assessore Verì sulla situazione Covid in Abruzzo: "Contagi in aumento ma lontani dalle soglie d'allarme per gli ospedali"

In Abruzzo la situazione del Covid è sotto controllo, nonostante l'aumento dei nuovi contagi. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì all'Adnkronos, facendo il punto dopo il sensibile incremento dei nuovi casi accertati nell'ultima settimana. A livello ospedaliero infatti la pressione è rimasta praticamente invariata: in Abruzzo il tasso d'ospedalizzazione in terapia intensiva è al 5 per cento, un punto sopra la media italiana; in area medica è al 4 per cento, un punto sotto.

"Siamo dunque lontani dalle soglie d'allarme rispettivamente del 10 e del 15 per cento. Anche l'incidenza per 100mila abitanti è ancora, seppur di poco, sotto la soglia dei 50 casi. L'andamento dell'epidemia è in ogni caso costantemente monitorato dal dipartimento regionale sanità e dalle Asl: finora tutti i focolai sono stati subito individuati, circoscritti e tracciati. La situazione è dunque sotto controllo, anche se è fondamentale mantenere alta l'attenzione e rispettare tutti i protocolli di sicurezza sanitaria su dispositivi di protezione, distanziamento e igienizzazione. Al momento non ci sono evidenze per l'istituzione di restrizioni su una o più aree della regione".

La campagna vaccinale, ha proseguito l'assessore, prosegue spedita e siamo fra le regioni con la percentuale di vaccinati per residenti più alta, con la somministrazione delle terze dosi già avviata per le categorie individuate dal commissario straordinario:

"Abbiamo registrato un aumento, seppur contenuto rispetto ai primi giorni dell'introduzione del green pass, di richieste per la somministrazione delle prime dosi".