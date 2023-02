Verì in visita all'ospedale: "Bene i reparti di Geriatria e Medicina Interna, ancora problemi di iperafflusso nel pronto soccorso"

Visita istituzionale dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì nell'ospedale di Pescara. L'assessore ha visitato i reparti di Geriatria, Medicina interna e il pronto soccorso accompagnata dal direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, dal direttore sanitario Antonio Caponetti, dal direttore dei presidi ospedalieri Valterio Fortunato, dal direttore del dipartimento delle medicine Giustino Parruti, dal direttore del dipartimento urgenza emergenza Leonardo Paloscia, dal direttore del dipartimento delle chirurgie Massimo Basti, dalla direttrice della Uoc Geriatria Rosa Scurti, dal direttore della Uoc Medicina Interna Alessandro Pieri, dalla direttrice della Uoc Medicina e Chirurgia d’Urgenza Tiziana Ferrara. Erano inoltre presenti il presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Pescara Maria Assunta Ceccagnoli, la dirigente medico Rosa Maria Di Biagio e l’infermiere coordinatore del 118 Enrico Di Sigismondo.

L'assessore ha apprezzato il lavoro svolto nei reparti di Geriatria e Medicina Interna, dove non sono state rilevate particolari criticità, sia per i servizi che per il sovraffollamento. “I reparti si presentano in modo completamente diverso da come li avevo trovati nel periodo precovid, sia come strutture, sia come attrezzature. Sono lieta di constatare la riorganizzazione avvenuta nei vari setting assistenziali in un periodo particolare come quello attraversato da questo ospedale nel periodo covid con la presa in carico della nuova patologia”.

Per il pronto soccorso, rimangono le problematiche di iperafflusso, gravi e che vanno risolte con un tavolo di lavoro che coinvolger non solo la ASl, ma anche la direttrice del pronto soccorso, i dirigenti medici e i medici di medicina generale:

"I motivi dell’iperafflusso sono in parte legati alla mancanza di sufficienti filtri nel territorio. I pazienti, e non solo i cittadini pescaresi, riconoscono il pronto soccorso di Pescara quale punto di riferimento. Su questo aspetto andrà ad incidere l’unificazione del 118 Pescara – Chieti, che migliorerà la distribuzione dei pazienti presso i diversi pronto soccorso. La Asl, d’altronde, sta attuando quanto previsto e sta favorendo il flusso dei pazienti dal pronto soccorso ai reparti di degenza e quindi alle strutture di accoglienza del territorio. Una delle criticità oggettive individuate è infatti il cosiddetto “boarding”, ovvero la permanenza dei pazienti in pronto soccorso in lunga sosta, superiore a 24 ore. A tal fine si stanno cercando accordi con i direttori dei reparti dell’ospedale e si stanno potenziando i reparti di lungodegenza e le Rsa."

A tal proposito, a breve aprirò un reparto di lungodegenza di 20 posti letto nell'ospedale di Penne ed il potenziamento con ulteriori 20 posti nella Rsa di Tocco da Casauria.