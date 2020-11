L'assessore Verì sul Covid in Abruzzo: "Aumentano i casi non da focolai, in arrivo i test sierologici rapidi in farmacia"

La curva epidemiologica in Abruzzo è ancora in una fase esponenziale, con l'aumento preoccupante dei nuovi casi che non provengono da focolai già noti e quindi tracciati. L'assessore regionale alla sanità Verì ha fatto il punto della situazione questa mattina durante la presentazione del progetto di Telemedicina promosso dal Rotary Distretto 2090.

In alcune province ci sono maggiori contati, ma il problema spiega l'assessore è la comparsa di nuovi casi non riconducibili a tracciamento precedente. Per questo, la massima attenzione dev'essere rivolta proprio al miglioramento della tracciatura, oltre alla preoccupazione per il costante aumento delle terapie intensive occupate.

Ad oggi, come dico sempre, riusciamo a tenere la situazione sotto controllo, ma non siamo ancora in grado di capire quale potra' essere l'evoluzione nei prossimi giorni. Per questo abbiamo attuato un cronoprogramma di interventi da un punto di vista di sistema sanitario riguardo la rete ospedaliera, ma soprattutto attraverso questi indirizzi e queste misure restrittive che l'ordinanza del presidente Marsilio ci auspichiamo porti a una riduzione dei casi".

Buone notizie invece sul fronte dei test rapidi: fra poche ore sarà infatti firmato l'accordo fra la Regione, Federfarma e Assofarm per l'arrivo dei testi di tipo sierologico da svolgere direttamente in farmacia e con esito in 15 minuti.