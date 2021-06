L'assessore Verì incontra cittadini e amministratori per la carenza di pediatri a Scafa e dintorni

L’assessore regionale alla salute ha incontrato questa mattina a Pescara una delegazione di famiglie e amministratori dell’area di Scafa, per individuare una procedura per superare la carenza di pediatri

L'assessore regionale Verì ha incontrato questa mattina a Pescara una delegazione delle famiglie e degli amministratori di Scafa, per discutere del problema riguardante la carenza di pediatri nella zona e in particolare nel comune di Scafa. Sarà attuata una soluzione in due tempi: un primo intervento immediato aiuterà le famiglie, il secondo sarà strutturale e porterà all'attenzione degli organismi nazionali il problema.

“La normativa nazionale di riferimento è molto articolata e stabilisce precisi parametri per l’istituzione di una nuova sede. Parametri, che ad oggi, per l’ambito territoriale di Scafa non ricorrono. Nell’immediato, però, in sede di comitato regionale di pediatria, è stato concordato che per andare incontro alle esigenze delle famiglie dei ragazzi, alle stesse sarà data la possibilità di scegliere un pediatra operante nell’ambito territoriale contiguo”.

Questa soluzione, temporanea, servirà in attesa di coinvolgere i tavoli nazionali e anche le altre regioni che hanno problemi simili, modificando la normativa statale e concedendo deroghe per i comuni più piccoli:

"Oggi il problema è quello del pediatra, ma se non cambiano le regole nazionali, domani ci troveremo ad affrontare quello dei medici di assistenza primaria, della continuità assistenziale, della specialistica. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e in tutte le sedi istituzionali, alla luce anche delle importanti novità in materia di medicina territoriale previste nel Recovery Plan, che cambieranno radicalmente molti servizi, rendendoli sempre più vicini ai cittadini”