L'assessore Verì sull'Abruzzo in fascia gialla: "Efficace il lavoro della Regione, ora tutti dobbiamo rispettare le misure"

L'assessore regionale alla sanità Verì commenta la decisione del Governo di inserire la nostra Regione fra quelle della fascia gialla, ovvero con il rischio minore per quanto riguarda il contagio da Coronavirus. La Verì evidenzia come questa decisione dimostri il buon lavoro fatto in termini di contenimento del contagio e tracciatura dal governo regionale assieme a tutte le Asl e al dipartimento sanità. Un sistema che si è rivelato efficace. L'assessore aggiunge che questa classificazione fa riferimento ai dati del 25 ottobre scorso, ed è stata stabilita sulla base dell'indice di contagio rt e altri 21 parametri indicati dal Ministero.

Per due settimane dunque l'Abruzzo sarà in questa fascia e settimanalmente verrà rivalutato il rischio di ogni Regione in base ai nuovi dati sul contagio. Per questo, spiega l'assessore alla sanità, è fondamentale la collaborazione di tutti affinchè si riesca ancora a contenere il contagio evitando l'inserimento del nostro territorio nelle fasce più restrittive con inevitabili ricadute pesanti sull'economia e sulla società stessa abruzzese: