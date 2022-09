Masci difende l'operato del Comune: "Vento a 120 km orari, facile criticare da dietro una tastiera"

Il sindaco Carlo Masci non ci sta e difende l'operato del Comune dalle critiche gratuite e ingenerose del centrosinistra: "Ieri pomeriggio, dalle 14.30 alle 19, Pescara è stata aggredita da una bufera di vento proveniente dal mare, con una velocità di 120 km orari, che non avveniva da qualche decennio con quella intensità", puntualizza il primo cittadino. "Il vento era talmente violento che molti alberi sono stati sradicati, i tronchi delle tamerici sulla riviera sono stati tranciati di netto. Dall'inizio della bufera erano già in strada tutti gli operatori della protezione civile, gli agenti della polizia municipale, gli operai di Ambiente e gli addetti alla manutenzione, che sono intervenuti immediatamente in ogni situazione difficile".

Obiettivamente non si poteva fare di più. Ma non solo: le varie squadre, precisa Masci, "hanno lavorato tutta la notte per eliminare qualsiasi rischio e ripristinare la funzionalità in ogni zona della città, un impegno intenso, effettuato senza risparmio. Già da ieri mattina avevamo chiuso i parchi e i cimiteri, allertato tutti coloro che potevano dare un contributo, il giorno precedente avevamo raccolto cinquanta quintali di foglie per evitare che intasassero i tombini".

Eppure tutto ciò per qualcuno non è stato sufficiente: "Questo lavoro encomiabile - lamenta il sindaco - non è servito per evitare gli attacchi dei soliti strilloni che, mentre noi eravamo in mezzo alla bufera per coordinare le attività, passavano il tempo al computer di casa sparando a zero contro l'amministrazione per motivi ideologici, come se la bufera fosse colpa del sindaco. A queste persone mi viene da dire che la prossima volta potrebbero venire a dare una mano invece di scrivere, anche perché i cittadini vedono bene chi si impegna per risolvere i problemi e chi fa solo chiacchiere al vento".