Variazione da 26 milioni di euro per il bilancio regionale: tutte le voci di spesa

L'assessore regionale Guido Liris ha annunciato l'approvazione, da parte della giunta regionale, della variazione di bilancio da 26,2 milioni di euro per fornire sostegno e fondi a diversi settori strategici del territorio.

Tra le voci più consistenti, lo stanziamento di 8,7 milioni di euro per investimenti a sostegno dell’economia nell’ambito della programmazione Fsc, 2,3 milioni per il Piano nazionale non autosufficienza, 385.500 euro per la promozione turistica e sportiva, nell’ambito dell’accordo stipulato con il Ministero del turismo essendo l’Abruzzo regione coordinatrice della commissione turismo e industria alberghiera, 301mila per l’internalizzazione delle imprese e la partecipazione ad eventi fieristici internazionali previsti entro la fine dell’anno 2022, 906mila euro per borse di formazione di medicina generale, 5 milioni di euro per l’istituzione della sezione speciale del Fondo centrale di garanzia del Ministero dello sviluppo economico, 981mila euro per finanziare gli Istituti e la formazione tecnici superiori.

Stanziati anche 500 mila euro per le aree protette e 307 mila euro per il sostegno agli enti del terzo settore che hanno sofferto per l'emergenza Covid.

"Le variazioni approvate hanno consentito di destinare poi 50mila euro per la realizzazione, prima dell’arrivo della stagione invernale, di lavori di manutenzione a carico di fabbricati e beni immobili all’interno delle foreste demaniali e dei vivai forestali regionali; 22mila euro circa per la ripartizione del fondo finalizzato alle malattie rare della retina, 250mila euro per il fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale."