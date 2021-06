Piazza Le Laudi: varco in spiaggia chiuso, ordine del giorno in consiglio comunale

Il presidente della commissione consiliare mobilità e sicurezza, Armando Foschi, ha annunciato che il varco di accesso alla spiaggia situato in piazza Le Laudi, e attualmente chiuso, sarà al centro di un ordine del giorno urgente che arriverà in consiglio comunale lunedì 28 giugno quale esito dell’ultima seduta della commissione in sopralluogo sulla piazza. Foschi, illustrando il documento che verrà sottoposto all’esame dell'assise civica, ha spiegato che si chiederà "di ripristinare una situazione di legittimità in piazza Le Laudi".

La commissione invoca un’ordinanza sindacale per imporre la riapertura immediata del varco di 2,5 metri esistente tra le concessioni balneari Lido delle Sirene e La Playa, con la rimozione delle fioriere, “varco arbitrariamente chiuso da oltre un anno in violazione del Piano spiaggia e del Piano Demaniale Marittimo Regionale”, precisa Foschi. E poi, un’indagine interna per capire chi fosse a conoscenza della chiusura del varco pubblico e avrebbe avuto il dovere di intervenire, una verifica a tappeto su tutto il litorale per scovare eventuali casi analoghi e, infine, l’aggiornamento del consiglio comunale circa l’evoluzione della vicenda.