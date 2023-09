Vandali in azione in piazza Garibaldi, danneggiato e spezzato uno degli alberi ripiantumati dal Comune [FOTO]

Atto vandalico, probabilmente nella notte fra il 29 e 30 settembre, in piazza Garibaldi a Pescara. Ignoti hanno infatti danneggiato e spezzato il tronco di uno degli alberi ripiantumati di recente dall'amministrazione comunale. A darne notizia l'assessore Gianni Santilli, da noi raggiunto, che ha espresso grande amarezza e rabbia per quanto accaduto:

"Il fatto sarebbe accaduto la notte scorsa, e non ci sono parole per qualificare un gesto del genere, un atto vandalico commesso da una o più persone che devono essere considerate dei criminali. A tal proposito, nella zona vi sono diverse telecamere di videosorveglianza e stiamo già indagando con le forze dell'ordine per cercare di individuare e identificare i responsabili. Sono molto arrabbiato perchè questi atti vanno contro il nostro impegno e lavoro quotidiano per il piano del verde pubblico che punta ad aumentare la presenza di verde in città e la qualità della vita. Ma atti del genere sono solo inqualificabili e vergognosi".