A un mese dall'inaugurazione vandali in azione nel parco in via dei ciclamini a Città Sant'Angelo [FOTO]

Vandali in azione nel parco in via dei Ciclamini a Città Sant'Angelo, che appena un mese fa era stato riaperto dopo una importante riqualificazione voluta dall'amministrazione Perazzetti. Proprio il sindaco, con un post su Facebook dove ha allegato anche alcune foto, ha fatto sapere dell'atto vandalico avvenuto negli ultimi giorni:

"Mi rincresce dover assistere a questi atti vandalici effettuati all'interno del parco in via dei ciclamini, recentemente riqualificato ed inaugurato peraltro. Tutti gli sforzi compiuti e le risorse investite, anche tramite i soldi della comunità, vengono così vanificati dagli incivili. Verranno presi al più presto provvedimenti."

Verranno ora esaminate le telecamere di sorveglianza della zona per cercare di individuare i responsabili. La riqualificazione era stata portata a termine con il manto del campetto in erba sintetica al posto del cemento, una delimitazione con delle siepi, una nuova area fitness dove si potranno svolgere attività fisiche per la terza età e per i giovani e sistemato e sostituito i giochi per bambini.