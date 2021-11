Il sindaco Petrucci: "Valorizzare l'olio d'oliva del territorio pennese"

Ieri il neo sindaco di Penne Gilberto Petrucci ha iniziato un tour nei frantoi della zona, insieme al consigliere comunale delegato all'agricoltura Federico Domenicone, per promuovere la valorizzazione dell'olio d'oliva del territorio. Petrucci e Domenicone sono stati ospiti del frantoio Hermes di Claudio Di Mercurio.

"Penne - spiega il primo cittadino - è il terzo Comune della provincia di Pescara per la produzione di olio di oliva, dopo Loreto Aprutino e Città Sant'Angelo. Abbiamo messo in cantiere alcune iniziative per promuovere i nostri prodotti tipici, tra cui l'olio d'oliva".