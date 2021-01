Ridotti i valori catastali di aree fabbricabili e terreni nella zona ovest di Pescara: cala l'Imu per i proprietari

La giunta comunale di Pescara ha approvato una delibera che porta ad una riduzione consistente dell'Imu sui valori catastali di aree fabbricabili e terreni nella parte ovest della città. Il provvedimento, spiega l'amministrazione comunale, accoglie le richieste che da tempo arrivavano dai proprietari, e che diventano particolarmente utili in questo momento di crisi economica dovuto al Coronavirus.

La delibera in particolare determinerà i suoi maggiori effetti nella zona di Fontanelle, su cui già insiste dal 2014 un piano particolareggiato rimasto inattuato per via della crisi dell’edilizia, ma dove proprietari sono stati costretti a pagare imposte considerevoli pur a fronte di nessun ritorno di natura commerciale

I valori catastali scenderanno fra il 30 e 40% nell'annualità 2021, con una riduzione della quota d'imposta che varierà da caso a caso e da una proprietà all'altra in base all'ubicazione sul territorio. Coinvolte anche altre particelle sulla Tiburtina, a Rancitelli, Madonna del Fuoco e San Donato. Soddisfatto anche il capogruppo della Lega in consiglio D'Incecco.