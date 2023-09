La pescarese Valeria Toppetti è la nuova vice coordinatrice regionale di Azzurro donna Abruzzo

Valeria Toppetti è la nuova vice coordinatrice regionale di Azzurro donna Abruzzo. La nomina è arrivata a seguito della decisione della coordinatrice regionale di Forza Italia-Azzurro donna Abruzzo Rita Ettorre, in accordo con la coordinatrice nazionale di Azzurro donna Catia Polidori, e il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo Nazario Pagano.

Valeria Toppetti, avvocato, è anche attivista civica con radici a Pescara. Oltre alla sua pratica legale, Valeria Toppetti è impegnata nel servizio comunitario, specialmente in ambito sociale e ambientale. Nel 2022 è stata nominata consigliere delegato della società pubblica Ambiente spa, partecipata dei Comuni di Pescara e provincia. Con una formazione cattolica, è attiva anche nella sua comunità religiosa e occupa il ruolo di vicepresidente dell'Unione italiana giuristi cattolici. È madre di quattro figli e ha aderito a Forza Italia per i valori liberali, cattolici, popolari ed europeisti del partito, e per mettere a servizio della società la propria persona e il proprio lavoro.