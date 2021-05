D’Incecco: “In Val Pescara una linea dedicata al trasporto scolastico”

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale esprime soddisfazione per il nuovo servizio che partirà il prossimo lunedì 10 maggio

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale, D’Incecco, esprime soddisfazione per il nuovo servizio di trasporto pubblico in Val Pescara che collegherà i Comuni di Cugnoli, Manoppello, Nocciano e Rosciano con l’istituto Coppari di Alanno. La linea dedicata al trasporto degli studenti partirà il prossimo lunedì 10 maggio.

Queste la parole di D'Incecco: “Con l’attivazione di questa nuova linea dedicata al collegamento scolastico, la Lega dà un’altra risposta concreta alle esigenze dei cittadini; un risultato dell'ottimo lavoro di squadra che abbiamo portato avanti su input di Fabia Fattore, consigliere comunale di Alanno, seguito e curato da Lino Galante, segretario provinciale, e dalla professionalità dei dirigenti della Tua”.