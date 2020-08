Pronto il vademecum del comitato tecnico scientifico regionale per il rilancio dell'economia abruzzese

Il consiglio regionale ha da oggi a disposizione un vademecum di priorità e cose da fare in tutti i settori economici e produttivi abruzzesi, per il rilancio dell'economia regionale grazie al lavoro svolto da comitato tecnico scientifico abruzzese. Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale Sospiri, aggiungendo che si tratta di un lavoro enorme con 35 schede e 9 macroambiti d'intervento.

Il comitato tecnico scientifico, presieduto da Benigno D'Orazio, è composto da Giuseppe Mauro, Christian Corsi, Daniele Giangiulli, Vincenzo Di Baldassarre, Donatella D'Amico, Pasquale Marchese, Rocco Micucci, Sandro Sala e Marco Fracassi. È stato composto nei giorni immediatamente successivi alla fine del lockdown, per avvalersi di figure di spicco ed esperte in vari ambiti economici del tessuto abruzzese al fine di individuare percorsi e dare supporto al mondo politico istituzionale regionale in questa difficile fase per affrontare al meglio la crisi derivata dal Coronavirus.

Oggi però grazie al lavoro del Comitato disponiamo della mappa delle cose da fare nel settore dell'istruzione, delle micro-piccole e macro imprese, della sanità, dell'occupazione, dell'università, della sostenibilità ambientale, solo per citare alcuni dei settori strategici, e tale strumento sarà fondamentale. Per ogni scheda immagino che ci saranno approfondimenti sotto il profilo economico e dovremo dotarci di bandi, di nuove norme, di testi unici per abbattere la superfetazione di norme che si sono susseguite negli anni.

Sospiri ha evidenziato come il comitato non è stato ispirato dal momento, ma ha prodotto fatti e documenti concreti ora in mano alla giunta e consiglio regionale.