VIDEO | Covid-19, l'assessore Verì: "L'auspicio è arrivare a 15 mila vaccini al giorno"

«Il nostro auspicio è arrivare a 15 mila somministrazioni di vaccino anti Covid al giorno».

A dirlo è l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, come riferisce l'agenzia Dire.

«Ci siamo organizzati sul territorio attraverso punti hub e spoke e unità mobili», ricorda la Verì, «così da arrivare attraverso la sanità di prossimità ad essere sempre più vicini ai nostri corregionali».

Riguardo al problema del rifornimento delle dosi, la Verì aggiunge: «È in fase si risoluzione. Il rifornimento varia da giorno a giorno e da settimana a settimana. Abbiamo stilato un cronoprogramma in base alle dosi che riceviamo». Nel frattempo lunedì l'Abruzzo tornerà in giallo: «La regione Abruzzo è da diverse settimane in giallo», sottolinea, «oggi si conferma la denominazione secondo gli indirizzi del ministero. Sono state messe in atto delle misure importanti restrittive, ma soprattutto va avanti la campagna di prevenzione attraverso la vaccinazione e la possibilita' di effettuare tamponi sia come screening che quando si presentano dei focolai».