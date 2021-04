Marsilio ad Agorà (Rai 3) si innervosisce per la questione dei vaccini agli "altri" [VIDEO]

Il presidente della giunta regionale abruzzese ha ricevuto la visita dell'inviato del programma condotto da Luisella Costamagna che ha chiesto conto delle 72mila vaccinazione alla categoria classificata come "altro"

Marco Marsilio, il presidente della giunta regionale abruzzese, perde le staffe sulla questione dei circa 70 mila vaccini somministrati agli "altri" ovvero a persone che non rientrerebbero nelle categorie prioritarie.

Nell'ufficio di Marsilio si è presentato l'inviato del programma mattutino Agorà di Rai 3 per chiedere conto al presidente della giunta di queste 72 mila vaccinazioni.

Tra queste anche quelle riservate a magistrati e dipendenti del tribunale di Pescara che Marsilio adesso definisce come somministrati per errore dalla Asl.

Ma Marsilio si è spazientito di fronte alle domande non chiarendo del tutto chi fossero queste decine di migliaia di abruzzesi che hanno ricevuto la dose di vaccino anti Covid. Sul tema è stato anche intervistato il segretario regionale del Pd, Michele Fina.

Per rivedere il servizio televisivo andato in onda ieri mattina, mercoledì 14 aprile, basta cliccare questo link: https://www.raiplay.it/video/2021/04/Un-altro-mistero---14042021-c4789a04-360e-48d8-8d34-d1ed59d7e05e.html?wt_mc=2.www.fb.raiplay.&fbclid=IwAR1wlUH0CYhj3n5robzjbkGJi0RFtJUOFoX7iMH7q5SHi68rXGy7O6JUxek