Dalla giunta regionale arriva l'ok per le vaccinazioni anti covid nelle aziende abruzzesi: in attivazione la piattaforma

Approvato dalla giunta regionale il protocollo necessario per la somministrazione delle dosi di vaccino anti Covid nelle aziende. Su proposta dell'assessore Verì', la delibera prevede i principi generali e i requisiti per consentire in sicurezza di avviare anche questo genere di vaccinazioni, per estendere la campagna vaccinale anche nelle aziende produttive ed aumentando sensibilmnente la profilassi sulla popolazione.

Il documento è stato approvato nella seduta di giunta di ieri 14 giugno, e recepisce le indicazioni nazionali integrando quanto chiesto dai rappresentanti datoriali e dei lavoratori negli incontri dei giorni scorsi.

L'adesione alla vaccinazione sui luoghi di lavoro è libera e volontaria ed è offerta ai dipendenti, indipendentemente dalla loro residenza, che può essere anche fuori regione. Si prevedono 500 somministrazioni giornaliere per ogni punto vaccinale. Per consentire l'accesso alle prestazioni anche alle aziende di piccole e medie dimensioni, è raccomandata la loro aggregazione, anche con il supporto delle associazioni di categoria.

I costi saranno a carico delle imprese, che garantiranno la presenza di un medico competente o di altro personale sanitario di strutture private. L'inal ha messo a disposizione le proprie strutture e operatori per le somministrazioni.

La fornitura dei vaccini, invece, sarà garantita gratuitamente dalle Asl, alle quali vanno anche indirizzate le richieste di attivazione degli stessi punti vaccinali.

A partire da domani mercoledì 16 giugno sarà attiva la possibilità per le aziende produttrici di collegarsi al portale https://sanita.regione.abruzzo.it/ dove seguire le indicazioni per avviare la procedura di richiesta.