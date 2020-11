Vacca risponde a Marsilio: "Le scuole siano le ultime a chiudere, priorità tenerle aperte"

Vacca risponde a Marsilio lanciandogli un appello: "Le scuole siano le ultime a chiudere, la priorità è di tenerle aperte". Il capogruppo della commissione cultura e istruzione alla camera dei deputati commenta con preoccupazione le affermazioni rilasciate dal presidente della Regione sulla correlazione diretta tra didattica in presenza e aumenti dei contagi.

E poiché Marsilio sembra ipotizzare una frenata generale per tutte le scuole abruzzesi, Vacca precisa che “ad oggi gli studi non evidenziano nessuna correlazione tra l’aumento dei soggetti positivi e la didattica in presenza, anzi identificano nelle scuola un luogo sicuro per i nostri ragazzi, molto più di contesti sociali esterni in cui non sono obbligati a seguire i duri protocolli anticontagio imposti dalle strutture scolastiche”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ieri il parlamento, incalza Vacca, ha dato una "indicazione chiara al governo: le scuole, fino al terzo anno delle secondarie di I grado, devono chiudere solo in caso di contagio fuori controllo. Fino ad allora devono restare aperte, perché è impensabile avere chiese, negozi, centri commerciali aperti e scuole chiuse. Bisogna fare - conclude Vacca - tutto il possibile per evitarne la chiusura", iniziando con il risolvere "i problemi che hanno portato alla didattica a distanza per le scuole superiori", come "i trasporti".