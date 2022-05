Allarme usura in Abruzzo, la provincia di Pescara al settimo posto in Italia

L'usura continua a crescere nel nostro Paese, complice la crisi economica dovuta prima al Covid e poi alla guerra in Ucraina, e l'Abruzzo è fra le regioni più colpite. A dirlo il gruppo interparlamentare del M5s che si è costituito proprio sull'argomento, evidenziando come il fenomeno sia in continua crescita ed espansione in modo ormai endemico e strutturale al sud, mentre si affaccia pericolosamente in territori che fino a qualche tempo fa sembrava esenti.

Proprio in Abruzzo all'Aquila, è stata ascoltata l'Apindustria con i sui 700 rappresentanti in merito al problema del sistema bancario che non è più interessato a gestire i Fondi di Prevenzione dell'usura, che il MoVimento 5 Stelle ha messo a disposizione delle imprese nelle ultime leggi di bilancio.

"La pandemia economica sta determinando anche in Abruzzo una debolezza degli operatori economici e dunque un terreno favorevole per la malavita e la criminalità organizzata che dispongono di liquidità ingente che può essere messa a disposizione, attraverso in particolare il prestito ad usura". E infatti analizzando i dati relativi al 2020 diramati dal Sole 24 Ore apprendiamo che tre province abruzzesi sono nella top ten nazionale per quanto riguarda l'usura: L'Aquila è al terzo posto, Teramo al sesto e Pescara al settimo.

Nelle prossime settimane ascolteremo anche le istituzioni preposte perché oggi più che mai è necessario mobilitarsi sui territori per stimolare le istituzioni locali a fare ogni sforzo possibile per porre un argine a simili fenomeni odiosi. Nel corso della riunione è emersa, tra l'altro, la necessità di consolidare il sistema Confidi, nel rispetto del quadro regolatorio europeo, al fine di dare sostegno economico al settore delle micro, piccole e medie imprese, particolarmente colpite oggi dal prestito ad usura. Per questo a livello nazionale avevamo presentato già un'interrogazione, ma ora grazie anche alle nuove informazioni assunte continueremo a lavorare sul percorso legislativo per migliorare la legge e risolvere il problema anche in maniera più strutturale".