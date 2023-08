L'infopoint in piazza della Rinascita aperto fino alle 24, Cremonese: "Tante presenze di turisti stranieri in città, numeri importanti"

L'infopoint dell'urban box in piazza Salotto sarà aperto tutti i giorni fino a mezzanotte, fino al 10 settembre. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi raggiunto per capire l'andamento delle presenze turistiche in città quando ormai è stata superata la metà della stagione estiva. Per la prima volta, spiega Cremonese, l'infopoint avrà orari notturni:

"L'obiettivo è migliorare la comunicazione e l'interazione con i turisti. Abbiamo presenze importanti e tutti gli stakeholders del settore ci riferiscono di molti turisti stranieri che girano per la città e per tutta l'area metropolitana. Per questo era fondamentale aprire anche in orari notturni l'urban box, dove anche molti cittadini si recano per avere informazioni sugli eventi in programma in città. Il turismo è stato al centro dell'attività di questa amministrazione che ha programmato e puntato ad offrire eventi, contenitori, festival per tutti i gusti e spalmati ormai in 8 9 mesi dell'anno, non solo concentrati nei tre mesi estivi. Questo è fondamentale per portare a casa numeri importanti, e a tal proposito nei giorni scorsi abbiamo avuto i dati ufficiali del 2022 con 133. 514 arrivi e 293.757 presenze turistiche a fronte di 96 mila arrivi e 177. 175 presenze per il 2021, anno comunque ancora condizionato parzialmente dalle restrizioni Covid soprattutto per i turisti stranieri"

Per il 2023, l'obiettivo è di superare abbondantemente le 300 mila presenze, anche se i dati nazionali riguardanti il turismo per l'estate in corso mostrano in realtà un andamento negativo attorno con un calo del 15% rispetto allo scorso anno spiega Cremonese. Un calo che, aggiunge l'assessore, vedremo se interesserà anche la nostra città e la nostra regione.

"Come già detto ora ci concentreremo su una nuova sfida, quella del turismo congressuale per attirare presenze anche in autunno e inverno".