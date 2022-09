Istituita la Uosd di Radiologia all'ospedale di Penne, Pettinari (M5s): "Bene così ma ora serve la nomina di un responsabile"

L'ospedale di Penne avrà a breve una Unità operativa semplice dipartimentale di radiologia. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari, del M5s, che plaude per la decisione presa dalla Asl che con una delibera ha istituito con decorrenza immediata l'Uosd.

Sono molto soddisfatto di questo risultato che rappresenta il primo passo verso una rinascita del servizio sanitario in tutta l’area vestina. Adesso non bisogna fermarsi e si deve immediatamente dotare il comparto di un Responsabile. Avviare una Uosd di Radiologia a Penne, infatti, è il primo passo necessario per ottenere anche un responsabile di struttura che possa refertare gli esami in sede senza doverli mandare a Pescara, come è successo fino a oggi, allungando notevolmente i tempi di risposta con un via vai di carteggi inutile. Inoltre dotare l’ospedale di Penne un nuovo medico significa ampliare l’offerta sanitaria in una struttura che serve l’intero bacino d’utenza dell’area vestina. Noi continueremo a batterci affinché tutte le aree interne siano dotate di presidi ospedalieri efficienti. Far funzionare bene gli ospedali di Penne e Popoli significa anche decongestionare il nosocomio di Pescara sempre troppo affollato e bloccato da una mole di lavoro eccessiva”

Ricordiamo che la questione degli ospedali dell'entroterra, è stata ed è al centro del dibattito politico regionale da anni, con Pd e M5s che chiedono con forza di ripristinare tutte le funzionalità e i reparti che nel corso del tempo sono stati dismessi a Penne e Popoli.