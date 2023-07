Uniti per Città Sant'Angelo contro l'amministrazione Perazzetti: "Spreco di risorse e priorità distorte"

Spreco di risorse pubbliche e priorità distorte per l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, A dirlo il gruppo d'opposizione "Uniti per Città Sant'Angelo" che contesta il progetto della nuova stazione degli autobus nel centro storico, presentato e voluto dal sindaco Perazzetti. Per la minoranza infatti si ignorano le reali e urgenti necessità della comunità angolana:

"Al momento, la stazione degli autobus potrebbe non essere una priorità. L'investimento di 2,5 milioni di euro sembra eccessivo, soprattutto considerando il limitato numero di corse verso il centro storico.

Inoltre, riteniamo che l'aggiunta di un ulteriore bar,nel centro storico, potrebbe essere superfluo. Sarebbe più opportuno destinare tali risorse al miglioramento del trasporto pubblico locale e ad altri servizi essenziali per la comunità. È importante ricordare che ci sono delle priorità e delle situazioni che richiedono l'attenzione del sindaco. Gli studenti di Villa Cipressi, San Giacomo, Colle di Sale e Gaglierano hanno manifestato l'interesse di “avere” un trasporto da e per il capolinea di Città Sant'Angelo, in modo da poter raggiungere agevolmente le proprie scuole durante l'anno scolastico. Riteniamo che questa richiesta sia fondamentale per le famiglie del territorio e contribuisca al loro benessere e alla qualità della vita. Sarebbe opportuno considerare l'orario estivo del pullman che parte da Castilenti alle sei del mattino come un'opportunità e valutare la possibilità di estenderlo durante tutto l'anno, consentendo così ai ragazzi di raggiungere Città Sant'Angelo e prendere i mezzi che li portano alle proprie scuole durante l'inverno. Una connessione diretta e regolare durante tutto l'anno semplificherebbe gli spostamenti e garantirebbe un servizio più completo per il territorio."

Uniti per Città Sant'Angelo chiede dunque al Comune di valutare queste considerazioni, impiegando risorse economiche in modo più efficace per soddisfare le reali esigenze della comunità e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini di Città Sant'Angelo.

"Prima di realizzare grandi progetti, è fondamentale dare la giusta priorità alle necessità e ai servizi di base, partendo dalle piccole azioni per poi raggiungere risultati significativi. Ai posteri l’ardua sentenza."