L'Unione inquilini Pescara contro il ddl sicurezza: "Cancella il diritto all'abitare"

Il ddl sicurezza del governo Meloni mette a rischio il diritto all'abitare di migliaia di abruzzesi. A dirlo è Walter Rapattoni dell'Unione inquilini Pescara che ha scritto una lettera aperta alla città e presentato una mozione per il consiglio comunale in merito al nuovo ddl sicurezza e al diritto alla casa, lanciando anche una campagna informativa fra i cittadini per spiegare i rischi che si correrebbero con l'attuazione del nuovo ddl. Nella lettera alla città si legge:

"I Comuni dovranno confrontarsi con l'autonomia differenziata che andrà ad incidere ancor più sulle disuguaglianze e sul fronte abitativo, dopo il decennale scardinamento delle politiche, con la mancanza di qualsiasi strumento, come il contributo affitto scomparso nella legge di Bilancio, per supportare le famiglie in difficoltà. L'intero testo mira all'annientamento del dissenso e all'articolo 8 si criminalizzano coloro che occupano per necessità stabili pubblici, privati in abbandono e alloggi pubblici.

Il governo se la prende con i poveri e con chi li difende e non contro il racket delle organizzazioni criminali che prospera nei loro affari sporchi grazie all'assenza di risposte sociali da parte dello Stato. Lo Stato tratta sindacati e associazioni come fa con i volontari che cercano di salvare le vite nel mare, come criminali. Siamo i primi a ritenere inaccettabile l'occupazione di un alloggio ai danni di un anziano che si reca presso un ospedale per le cure e riteniamo che vada liberato immediatamente per essere restituito al legittimo assegnatario in tempi brevi, ma per questo come già accade basterebbe emanare linee guida per interventi immediati e uniformi sul territorio nazionale.

Salvo poi perseguire l'occupante abusivo lasciando al giudice la eventuale valutazione del fatto e l'eventuale applicazione dell'articolo 54 del codice di procedura penale sulla lievità del fatto in presenza per esempio di minori. Le leggi ci sono, basterebbe applicarle."

"Nella presentazione della mozione al consiglio comunale e al sindaco, si chiede di rappresentare da parte dell'amministrazione comunale al governo e al parlamento "la preoccupazione dell’amministrazione della città rispetto alle

previsioni contenute nell’articolo 8 del cosiddetto “Ddl Sicurezza”, in discussione nella camera dei Deputati, chiedendo un suo profondo ripensamento, anche valutandone lo stralcio; la necessità di rifinanziare urgentemente il fondo sociale affitti e quello per la morosità incolpevole; di prevedere, nella prossima legge Finanziaria, uno stanziamento pluriennale per i comuni, finalizzato all’acquisizione di immobili ad uso residenziale ai fini di garantire il passaggio da casa a casa per tutti i nuclei che hanno diritto a forme di tutela e protezione sociale"