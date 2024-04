Nasce la "Città della Maiella": otto sindaci insieme per territorio e cittadini

È ufficialmente l'unione dei Comuni “Città della Maiella”. Firmato dai sindaci di Lettomanoppello, San Valentino, Turrivalignani, Caramanico, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Roccamorice, Serramonacesca e Abbateggio l'accordo con cui puntano a efficientare i servizi a vantaggio dei cittadini e di promuovere attività e progetti di interesse comuni.

L'Unione è nata dalla volontà di garantire dunque un presidio di riferimento, ma anche di valorizzare il patrimonio culturale con azioni di promozione territoriale congiunte.

“Riconosciamo e promuoviamo le autonomie locali, lavorando per lo sviluppo e l'integrazione dei territori dei nostri comuni aderenti – dichiarano con una nota congiunta i sindaci -. Questo approccio è fondamentale per migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti alle nostre comunità, preservando e promuovendo le specificità e le autentiche caratteristiche di ciascun comune, elementi che arricchiscono l'offerta culturale e potenziano il turismo locale”.

“Siamo consapevoli che il successo di questa Unione dipenderà non solo dall'impegno e dalla partecipazione attiva di ciascun comune coinvolto, ma anche dalla collaborazione convinta di tutti i cittadini. Pertanto – concludono -, li invitiamo a non farci mai mancare la loro indispensabile collaborazione per contribuire a costruire un futuro migliore per le giovani generazioni delle nostre comunità, in modo che possano scegliere di rimanere nel loro territorio senza dover affrontare sacrifici o rinunce”.

L'Unione è stata sottoscritta alla presenza del segretario comunale Gianpaolo De Frenzi.