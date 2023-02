Un altro passo verso la Nuova Pescara: nasce l'ufficio della fusione

Nelle prossime settimane diventerà operativo l'ufficio di fusione per la Nuova Pescara. Lo ha fatto sapere il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, parlando di un passaggio fondamentale nel percorso che dovrà portare alla creazione del futuro ente autonomo territoriale con Pescara, Montesilvano e Spoltore. Una volta che i relativi consigli comunali approveranno la delibera, entro la fine del mese, lo schema di convenzione che ne introduce ruolo e funzioni e che dovrà subito dopo essere sottoscritto dai sindaci.

L'organo istituzionale per la fusione si è riunito in Comune a Pescara alla presenza dei primi cittadini e degli uffici di presidenza delle tre assemblee civiche coinvolte, rappresentate da presidenti e vicepresidenti dei consigli comunali: lo schema di convenzione approvato durante la riunione prevede infatti che ai vertici dell’Ufficio della fusione operi un dirigente del Comune capofila (Pescara) con il compito di redigere gli atti amministrativi e finanziari per dare seguito alle decisioni di indirizzo dell’organo progetto di fusione.

"Questa schema di convenzione è il primo atto concreto per la costituzione di strutture dedicate ai processi di fusione di funzioni e servizi. Ritengo si tratti di un passaggio importante, dopo anni di annunci infruttuosi. Ora tocca ai fatti, essendo questo un segnale credo inequivocabile della volontà da parte delle tre amministrazioni di procedere concretamente sul percorso della fusione. Il tutto naturalmente con i tempi che saranno fissati dal legislatore regionale. L’organo per il progetto di fusione auspica in tal senso una sollecita approvazione del disegno di legge presentato dal presidente del consiglio regionale Sospiri e dai capigruppo di maggioranza."