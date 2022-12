L'Udc pescarese contro l'asilo in via Fornace Bizzarri: "Tutelare l'area verde esistente"

No all'asilo in via Fornace Bizzarri al posto dell'attuale area verde. Anche l'Udc cittadino, con il coordinatore Paolo D'Incecco, si schiera contro il progetto dell'amministrazione comunale che prevede la costruzione di una scuola dell'infanzia eliminando l'attuale parco, una scelta che ha fatto infuriare i residenti che da settimane protestano contro la decisione della giunta Masci.

"La questione, che va avanti ormai da settimane, è stata portata all'attenzione dell'esecutivo provinciale del partito, riunito dal coordinatore provinciale Andrea Colalongo, nell'ambito del più articolato tema della tutela del verde pubblico nelle aree urbane a più alta densità demografica. In sintonia con la linea politica dell'Udc Abruzzo, guidata dal segretario regionale Enrico Di Giuseppantonio, che mette in primo piano nei suoi programmi la

sostenibilità dal punto di vista ambientale che occorre attuare con una serie di strategie, come ad esempio prevedere maggiori aree verdi e ottimizzare la viabilità all'interno degli spazi urbani abruzzesi. I dirigenti centristi sono estremamente preoccupati anche per l'intenzione da parte di tanti residenti di intraprendere iniziative giudiziarie per contrapporsi alla scelta del Comune.

Riteniamo che non si debba mai arrivare a questi livelli di contrasto con la cittadinanza. Auspichiamo che si trovi al più presto una soluzione. Come ben sanno a Palazzo di Città, qualora la delibera venga impugnata c'è il concreto rischio che ne venga sospesa l'efficacia e questo vuol dire la perdita dei finanziamenti pubblici collegati al progetto. E questo non ce lo possiamo permettere. Ci rendiamo conto che non è semplice effettuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, ma in questo caso siamo sicuri che l’amministrazione sarà in grado di proporre una giusta soluzione, che consenta per un verso di non perdere i finanziamenti e,

allo stesso tempo, di procedere alla ricerca di un’area più consona ad ospitare una scuola."

Secondo l'Udc, va individuata un'area che non sacrifichi il verde pubblico e abbia quelle caratteristiche di ampiezza e di viabilità che sono fondamentali per evitare tutte quelle note ed impattanti problematiche, in termini di agevole fruizione degli spazi pubblici, connesse alla presenza degli edifici scolastici”.