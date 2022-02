Ucraina, Torto (M5s): "L'Europa adotti un recovery di guerra"

"Ha ragione il presente Conte: l'Europa deve adottare un recovery di guerra per contrastare le conseguenze di questa crisi geopolitica, che stiamo purtroppo già vedendo dal punto di vista del caro energia. Non abbandoniamo famiglie e imprese, uniti di può fare". La deputa abruzzese M5s Daniela Torto, portavoce del Movimento e capogruppo della commissione bilancio alla Camera, sostiene la richiesta di Giuseppe Conte perché l'Europa dia un sostegno concreto all'Ucraina e, soprattutto, ai civili.

"L’Italia è unita nel sostenere la pace in Ucraina in questi drammatici momenti. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario che il nostro Paese lavori insieme agli altri Stati in un'unica direzione che porti a scongiurare una ulteriore escalation di violenza e sofferenze per la popolazione civile - aggiunge -. In questo quadro, è fondamentale pensare subito anche all’economia, a famiglie e imprese, che transitando da una pandemia a una guerra, rischiano di subire ripercussioni pesantissime". Di qui la richiesta di pensare ad un vero e proproi piano di sostegno, un recovery appunto, per tentare di arginare il dramma che sta colpendo l'Ucraina e creando tensione in tutto l'occidente.