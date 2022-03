Guerra Ucraina, Pd e i Gd alla Regione: "corridoi umanitari per gli universitari"

“La proposta di creare corridoi umanitari accademici per gli studenti in fuga dalla guerra, lanciata dalla professoressa Olena Motuzenko, prorettrice dell’università di Kiev, e già raccolta dal partito democratico in altre regioni, è da sposare anche nella nostra”. Lo dichiarano Alberto Melarangelo, responsabile università e ricerca del Pd Abruzzo, e Luca Guerrini, responsabile regionale università dei Giovani democratici. Di qui l'appello alla Regione perché apra una interlocuzione con le università del territorio. “I corridoi umanitari accademici si possono ad esempio creare attraverso borse di studio dedicate a studenti universitari e ricercatori ucraini, permettendo loro di proseguire il percorso accademico in Abruzzo, al riparo dalla guerra – aggiungono Melarangelo e Guerrini -. È una delle possibilità per contribuire anche a livello istituzionale alla straordinaria testimonianza di solidarietà e sostegno che stanno esprimendo cittadini e associazioni della nostra regione”.