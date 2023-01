La tv giapponese trasmetterà un servizio sui "Matrimoni nel borgo" di Città Sant'Angelo

Una vetrina internazionale per Città Sant'Angelo grazie alla televisione giapponese che realizzerà e manderà in onda un servizio sui "Matrimoni nel borgo". Lo ha reso noto l'amministrazione comunale aggiungendo che il progetto, coordinato dalla presidente del Wedding Bureau Francesca Schunk, nasce nell'ambito di un turismo romantico per inserire Città Sant'Angelo all'interno delle mete privilegiate in tutte il mondo per celebrare delle nozze da favola.

L'evento si aprirà con la serenata giovedi 5 gennaio alle ore 21:00 nel Palazzo Baronale, per poi proseguire con la celebrazione effettiva delle nozze sabato 7 gennaio alle ore 11:00 nel chiostro di San Francesco. Per questo, il Comune chiede la massima collaborazione ai cittadini:

"Si invitano le attività commerciali e tutti i residenti a participare attivamente all'evento sfruttandolo come occasione per mettere in risalto la bellezza e la ricchezza del nostro borgo." Il progetto "Matrimoni nel borgo" fu presentato nel febbraio 2022 dal Comune di Città Sant'Angelo, nella sala Nassirya di Palazzo Madama, sede del Senato.