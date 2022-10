Far riscoprire il verde cittadino alle nuove generazioni grazie al progetto "Tutti al parco, alla ricerca della bellezza!" [FOTO]

È stato inaugurato per il secondo anno il progetto dedicato all'educazione all'aperto "Tutti al Parco, alla ricerca della bellezza!”, proposto dal Polo dell’Infanzia “Il Nido d’Oro” della cooperativa osciale " L’Impronta A.r.l.". Il progetto prevede a partire da questo mese delle lezioni tenute nel parco in via Caduti per Servizio, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e della polizia municipale. Presente il vicesindaco Gianni Santilli, che, da noi interpellato, si è detto entusiasta per il progetto:

"L'obiettivo è far riscoprire alle nuove generazioni la bellezza del verde e dei parchi cittadini. Per quest'anno il progetto sarà attivato con il polo dell'infanzia "Il nido d'oro", ma vorrei poterlo estendere anche ad altri poli didattici dal prossimo anno.

Sono convinto che l’educazione dei bambini non possa prescindere dalla cultura ambientale come contesto di un rapporto diretto con la natura. Tutti sappiamo come sia difficile tenere in ordine gli spazi verdi cittadini e quindi a maggior ragione è importante che fin dall’età scolare si apprendano i valori del rispetto e della cura degli spazi naturali e dei giardini di Pescara. Ringrazio le insegnanti che molto si sono impegnate in questo percorso che ho sostenuto con piacere ed entusiasmo"

Le insegnanti hanno tra l’altro proposto al vicesindaco di inserire all’interno di una “valigia dei sogni” i propri desideri per i bambini e hanno regalato un acchiappa-sogni che simboleggia la speranza di poter realizzare i desideri espressi. Il progetto si pone come finalità due obiettivi il primo prettamente didattico-educativo con i bambini avranno la possibilità di attivare i propri processi apprenditivi a partire dall’esperienza e dall’esplorazione. I bambini sono considerati in questo progetto capaci di produrre conoscenze a partire dal loro contatto diretto con la natura e dagli infiniti stimoli da essa offerti; il secondo di natura più sociale prevede l’interazione e l’interconnessione con il territorio circostante del polo d’Infanzia, nella consapevolezza di agire in un contesto periferico della città che misura anche un importante tasso di dispersione scolastica. La scuola, intende comunicare alla cittadinanza l’importanza di inserire i bambini in contesti educativi fin da piccolissimi, al fine anche di lottare contro le povertà educative.