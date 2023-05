Con la web app "Vivi Pescara" ci si potrà muovere facilmente in città e sapere tutto su eventi, luoghi e cultura

Sapere tutto di Pescara per muoversi dentro la città in totale autonomia ora è possibile grazie alla web app “Vivi Pescara”, la piattaforma di promozione turistica che mette insieme mobilità e fruizione artistico-culturale.

Consultabile sia online che grazie ai QrCode che si trovano sui Totem e la cartellonistica installata in diverse aree del territorio, il nuovo strumento consente di seguire contenuti tematici, fare ricerche grazie a liste organizzate e muoversi con la mappa interattiva trovando così i punti d'interesse e seguendo i percorsi e gli itinerari ordinati in base alla distanza geografica dall’utente o alla categoria di riferimento (storico-culturale, sportiva, naturalistica o artistica).

Dai monumenti ai musei, dagli impianti sportivi alle spiagge, dai parchi a luoghi di culto, passando per la gastronomia e le destinazioni raggiungibili da Pescar con le coordinate Gps, “Vivi Pescara” è anche in inglese e tedesco proprio per agevolare i turisti, dispone di una galleria fotografica per invogliarli e grazie a delle schede corredate di un set di supporti multimediali incluso un video teaser integrato anche nella lingua dei segni Lis e una traccia con autoguida multilingua, quei luoghi li racconta.

Grande spazio alla mobilità sostenibile per il “come” muoversi in città tra trasporto pubblico e sharing mobility con tutte le indicazioni per raggiungere i mezzi a disposizione, dove ricaricarle e avere informazioni in tempo reale sul traffico. Non mancano integrazioni per sapere dove ci sono parcheggi disponibili e neanche una sezione dedicata agli eventi con i programmi, gli orari e i costi di mostre, spettacoli, concerti, eventi sportivi ed enogastronomici, esposizioni e festival con pulsanti di atterraggio sui siti degli organizzatori o su piattaforme di acquisto di biglietti. L’utente può anche sincronizzare il proprio calendario sul dispositivo e attivare la ricezione di notifiche per ottenere news e alert, attraverso un sistema di push notification che consente la ricezione di avvisi e comunicazioni relativi anche ad altri contenuti presenti nella web app.

Per il sindaco Carlo Masci che ha partecipato alla presentazione tenutasi all'Aurum un altro passaggio importante nella digitalizzazione della città che consente di presentarsi ai turisti “come realtà moderna e aperta che vuol farsi conoscere di più e meglio”. Soddisfatto anche l'assessore comunale alla Mobilità Luigi Albore Mascia per il quale “Vivi Pescara” è un elemento in più nel concetto di mobilità sostenibile fatto di intermodalità e infrastrutture su cui ha puntato.

Stessa soddisfazione quella dell'assessore comunale al Turismo e il commercio Alfredo Cremonese “Abbiamo puntato tantissimo sul turismo portando Pescara per la prima volta alla BIT e cercando di dare un servizio pregnante ai visitatori grazie all’attività dell’InfoPoint – dichiara -. Con questa Web app abbiamo finalmente creato contenuti relativi alla città che fino ad oggi non esistevano, permettendo agli utenti di sapere in tempo reale, da telefono o pc, cosa succede e cosa c’è da fare in città”. Tanti gli eventi sportivi che si svolgono a Pescara e che si potranno seguire anche grazie alle informazioni presenti sulla web app ed è per questo che ad accogliere con favore il nuovo strumento è anche l'assessore comunale al ramo Patrizia Martelli.

A sviluppare il nuovo sistema, sottolinea l'assessore comunale all'innovazione e la tecnologia Eugenio Seccia, “è stato il gruppo di lavoro del Ced del Comune di Pescara, guidato dall’Ingegner Santucci. Con questo strumento si dimostra l’alta qualificazione del personale interno, che ringrazio immensamente. Questa esperienza – afferma - ci fa capire bene come, avendo fondi per l’acquisto di servizi e hardware, con le proprie risorse umane sia possibile ottenere la massimizzazione dei servizi esaltando le idee della città”.

Fondamentale anche per la cultura la nuova web app e di questo si compiace l'assessore comunale alla cultura e i beni culturali Maria Rita Carota. “In particolare – spiega -la nuova rete degli otto musei cittadini, il Mupe (Musei Pescara), troverà in questa struttura una leva fenomenale di promozione della cultura”.

Lo strumento sarà implementato nel temo con, ad esempio, l'attivazione di un sistema di bigliettazione integrata e una Card dei servizi digitale per la fruizione integrata di servizi turistici, museali e di mobilità resi disponibili dall’amministrazione. La Card permetterà di accumulare punti per incentivare l’utente ad attuare comportamenti virtuosi, quali ad esempio, l’uso del trasporto pubblico urbano o dei servizi di sharing mobility, la partecipazione a sondaggi e a progetti di cittadinanza attiva.