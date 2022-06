Turismo della neve, erogati in Abruzzo 9,5 milioni di fondi Covid a 842 imprese del bacino sciistico

In Abruzzo sono 842 le imprese turistiche nei comuni facenti parte dei bacini sciistici, che hanno avuto accesso a contributi economici per le perdite causate dalla pandemia da Covid e dalle relative restrizioni. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Daniele D'Amario, dopo che gli uffici regionali hanno stilato la graduatoria degli aventi diritto al contributo a fondi perduto. Si tratta complessivamente di 9,5 milioni di euro:

"I contributi erogati ammontano complessivamente a oltre 9,5 milioni di euro, a conferma del forte impegno che la Regione Abruzzo ha messo in campo per ridurre quanto più possibile le perdite economiche delle aziende turistiche a causa del Covid. Non è un caso se tutti gli studi sull'andamento dell'economia durante il Covid hanno evidenziato il particolare affanno del comparto del turismo invernale, da qui il segnale politico di dare un aiuto concreto alle aziende del settore. Nel giro di qualche settimana gli uffici regionali della Ragioneria avvieranno i mandati di pagamento alle imprese beneficiarie".

Dal 2020, quando è iniziata la pandemia ricorda D'Amario, la Regione è scesa in campo prima per sostenere le persone fisiche e poi si è concentrata con ristori e indennizzi per le aziende di qualsiasi dimensione e livello:

"Contestualmente abbiamo attivato politiche di sviluppo post Covid propri per favorire la ripresa del comparto produttivo".

Sull'entità del contributo erogato, l'avviso pubblico prevede diverse fasce di intervento: si va dai 35 mila euro per alberghi, campeggi, villaggi turistici e ostelli fino ai 3000 euro per l'attività delle Guide alpine e degli accompagnatori turistici.