Turismo montano, Colletti: "Al Trentino metà delle risorse, all'Abruzzo solo il 3%"

Andrea Colletti (L’Alternativa C’è) interviene polemicamente a proposito della misura contenuta nel decreto Sostegni-Bis per favorire la ripresa delle imprese turistiche montane. Il deputato pescarese, infatti, lamenta una grande disparità tra le risorse destinate all'Abruzzo e quelle di cui invece beneficerà il Trentino. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro:

“Quasi la metà di quelle risorse, ben 47,5 milioni di euro, è destinata al Trentino Alto Adige, a discapito di altri territori, come l’Abruzzo, per cui pure il turismo montano rappresenta un ruolo importantissimo. L’Esecutivo del premier Draghi svela così la sua natura Nord-centrica. In questo contesto l’assessore regionale al turismo, Daniele D’Amario, prova furbescamente a vantarsi dei risultati ottenuti, ma in realtà non c’è assolutamente nulla per cui esultare”.