Cremonese: "Puntiamo sempre più anche sul turismo congressuale"

Alfredo Cremonese sta vincendo la sua scommessa. L'assessore comunale al turismo e al commercio, infatti, vuole puntare sempre più non solo sui concerti e, più in generale, sui grandi eventi, ma anche su una forma di richiamo alternativa, che sia ugualmente in grado di smuovere flussi economici importanti: stiamo parlando del turismo congressuale. Solo nella giornata odierna, fa notare Cremonese, la nostra città sta ospitando due importanti congressi: uno di emofilia, l'altro di chirurgia toracica, con i più illustri specialisti a livello nazionale. E, in quest'ultimo caso, Cremonese rivolge "un ringraziamento al responsabile scientifico, professor Achille Lococo, per aver scelto Pescara come sede del congresso".

Poi, interpellato da IlPescara.it, aggiunge: "Io avevo detto già tempo fa che Pescara avrebbe investito tanto sul turismo congressuale, e solo oggi nel capoluogo adriatico ci sono ben due congressi di rilievo assolutamente nazionale: tutto ciò è importante perché noi stiamo cercando di perseguire anche questo obiettivo, cioè portare a Pescara più gente possibile anche per quanto riguarda questa altra forma di turismo, che passa appunto attraverso i congressi che si tengono sul nostro territorio. Ci tengo in maniera particolare a ringraziare il professor Lococo per aver scelto Pescara: oggi qui abbiamo, oltre ai nostri medici abruzzesi, anche i maggiori esperti di chirurgia provenienti da tutte le parti d'Italia, per cui davvero si tratta di qualcosa di altamente prestigioso. Andremo avanti su questa strada in maniera ancora più convinta".