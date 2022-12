Cremonese incontra Federalberghi Extra: "Avviato un percorso di collaborazione"

L'assessore al commercio e turismo Alfredo Cremonese ha ricevuto ieri, nel suo assessorato, una delegazione di Federalberghi Extra, neonata associazione che rappresenta il mondo dei bad and breakfast. Alla riunione era presente anche la consigliera comunale Zaira Zamparelli (Fratelli d'Italia).

Interpellato da IlPescara.it, Cremonese spiega: "Ho voluto ricevere questi imprenditori perché per noi gli alberghi e i b&b sono fondamentali, visto lo sviluppo del turismo che si è avuto in città durante gli ultimi due anni. In particolare, a Pescara i bad and breakfast hanno un ruolo centrale perché non abbiamo una capienza alberghiera importante in relazione al numero di clienti che vengono, e quindi loro ci danno davvero una grossa mano. Li ho voluti coinvolgere per iniziare a fare un percorso di collaborazione insieme, lo stesso che io ho già fatto con le altre categorie, con l'obiettivo di sostenerci a vicenda, darci degli input reciproci, far crescere il turismo e il territorio".

L'intenzione comune, spiega Cremonese, "è di essere il più tempestivi possibile per quanto riguarda la promozione degli eventi, e mettere gli operatori nella condizione di poter vendere pacchetti abbinati agli eventi che facciamo sul territorio. Inoltre loro mi renderanno pian piano edotto delle eventuali problematiche del settore, illustrandomi anche quali saranno i possibili scenari e sviluppi futuri. Il loro comparto è quello extra alberghiero: sono all'interno di Federalberghi, con cui chiaramente dialogano e vogliono avere rapporti collaborativi, ma soprattutto hanno una gran voglia di fare e sono certo che insieme faremo squadra".