Bene l'Urban Box, ma per l'informazione turistica l'amministrazione vuole di più: un info-point in aeroporto

Aprire un info-point nell'Aeroporto d'Abruzzo. E' il nuovo obiettivo dell'amministrazione e in particolare della presidente della commissione comunale alla cultura Manuela Peschi che, intanto, traccia il bilancio dell'attività di informazione svolta nell'Urban Box di piazza della Rinascita (piazza Salotto) e gestito dall'Ente manifestazioni pescaresi (Emp):

Gli ingressi complessivi sono stati 1.393, 372 dei quali effettuati da cittadini stranieri e cioè 121 inglesi, 69 tedeschi, 60 francesi e 30 turisti arrivati dalla penisola iberica. Un bilancio positivo sia per Peschi che per il presidente dell'Emp Walter Meale quello del servizio informazioni che è stato operativo nei due periodi che vanno dal 25 giugno al primo di ottobre 2022 e dal primo di dicembre 2022 al 2 gennaio 2023.

Alla struttura ci si è rivolti per avere informazioni su mostre, su eventi culturali, sulle sagre, sulle visite nei borghi e sulle escursioni sulla costa e sulla montagna abruzzese. Ampia anche la richiesta del materiale illustrativo per andare alla scoperta del territorio tra piantine, mappe e brochures.

“La novità emersa dalla riunione di commissione è stata in particolare la proposta di estendere questo servizio di accoglienza, e specificatamente si tratterebbe di un hub informativo, anche presso l’Aeroporto d’Abruzzo dove potrebbe benissimo essere insediata un’attività analoga – conferma Peschi -. La commissione Cultura ha infatti avuto modo di ricevere in audizione in questi giorni anche il presidente della Saga Vittorio Catone e credo che tra tutti i soggetti interessati vi sia una disponibilità in questa direzione. Come amministrazione comunale lavoreremo per cogliere questo obiettivo che certamente valorizzerebbe l’immagine del nostro territorio a beneficio dei numerosi utenti che sempre più fanno scalo presso il nostro aeroporto”.