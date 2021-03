Il presidente di Tua Giuliante replica a Blasioli: "Risparmiati 247 mila euro annui con l'acquisto delle auto aziendali"

Il presidente della società di trasporto pubblico aggiunge anche che i mezzi continuano a girari semivuoti e dunque non sarebbe necessario ripristinare tutte le corse

Pronta replica del presidente Tua Giuliante al consigliere regionale Pd Blasioli in merito alla questione dell'acquisto di 30 auto aziendali e sul ripristino di tutte le corse a seguito dell'ingresso in zona arancione. Giuliante parla di polemiche sterili che affrontano sempre gli stessi argomenti, puntualmente rispediti al mittente da Tua:

Ancora una volta un attacco sulle stesse argomentazioni. Si continua a parlare di acquisto di mezzi. Siamo a disposizione come sempre. Per dimostrare che l’operazione del consiglio di amministrazione di Tua ha comportato un risparmio di 247.000 euro annui oltre ai benefici fiscali rispetto ai rimborsi spesa per l’utilizzo di mezzi propri.

Sul fronte delle corse e dei tagli, Giuliante evidenzia come la gran parte degli autobus girano ancora vuoti, e dunque non sarebbe una buona idea farne girare di più, con un problema di eccesso di offerta e non di carenza.

Un’ulteriore curiosità, in una riunione odierna con i sindacati, Franco Rolandi Cgil si è espresso con argomentazioni, frasi e parole “identiche” a parte del comunicato di Blasioli. Conoscendo Rolandi abbiamo la certezza che non sia stato lui a copiare.