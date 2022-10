Il sindaco di Spoltore Trulli incontra i dipendenti Rieco: "La raccolta differenziata supera ormai il 70%"

Incontro fra il sindaco di Spoltore Chiara Trulli e i dipendenti della Rieco, la società che da tre anni gestisce l'igiene urbana in città. Presente anche l'assessore all’ambiente Quirino di Girolamo, per Rieco il direttore Angelo Di Campli e tutti gli operai in servizio sul territorio comunale. Il primo cittadino ha voluto l'incontro per tracciare un bilancio del lavoro svolto e analizzar le criticità da risolvere:

"È stato un confronto costruttivo con gli operatori, abbiamo ragionato sugli aspetti da migliorare. Registriamo dati incoraggianti sull’andamento delle percentuali di raccolta differenziata, saldamente sopra la soglia del 70%, ma abbiamo comunque voluto confrontarci sulle criticità riscontrate. Il personale della Rieco rappresenta l’Ente, in ogni azione che compie. Guardiamo alla loro attività con la massima attenzione”. Di Campli ha aggiunto:

“Anche per la Rieco l’attività svolta su Spoltore è importante, incide sull’immagine aziendale”

L’assessore Rino Di Girolamo ha sottolineato che saranno introdotte misure che miglioreranno il servizio: una migliore gestione del call center, i divieti in occasione dello spazzamento delle strade, una differenziata più ordinata. Sono state proposte azioni congiunte tra amministrazione e Rieco, da implementare con la collaborazione dei cittadini, come rastrelliere dove si possano andare a riporre i mastelli ed evitare che subiscano danni, spinti dal vento o da altro.

L'azienda si impegnerà ad intensificare le azioni contro il conferimento selvaggio nei condomini e nei cestini getta carte, e per sensibilizzare al rispetto degli orari e delle modalità di esposizione dei mastelli. Si punta poi a contrastare ulteriormente il diffuso problema dell’abbandono illecito, favorendo il dialogo tra le parti e valutando singolarmente le soluzioni da intraprendere. Il sindaco ha concluso:

“Lavoriamo costantemente e con grosso impegno sul problema dell’abbandono e sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti bisogna continuare a lavorare e sensibilizzare i cittadini sulla tutela del territorio e sul rispetto del decoro urbano. Spoltore però rappresenta, grazie al senso civico dei suoi abitanti, un case study positivo sulla gestione dei rifiuti, e per questo vogliamo che sia percepito come tale anche dalla cittadinanza”.