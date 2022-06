Treno Pescara-Roma, Torto (M5S): "Bene apertura a nuovi progetti, continuiamo su questa strada"

La deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto interviene sugli interventi per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara che, secondo l'attuale progetto, implicherebbero "la demolizione di diversi edifici, non solo a uso agricolo o industriale, ma anche abitazioni". Ed è per questo che l'esponente pentastellata si è battuta in questi mesi insieme ai cittadini dei paesi coinvolti - tra cui Manoppello e Alanno, per quanto riguarda il Pescarese - che sono "preoccupati per le ripercussioni che potrebbero avere i lavori sul territorio e sulle loro vite", spiega Torto.

"Oggi finalmente il ministero ha risposto alla mia interrogazione sul tema, presentata oltre 4 mesi fa. È importante l'apertura arrivata dal ministro nei confronti dei contributi progettuali provenienti dai diversi territori. Il compito della politica è proprio quello di trovare un punto di caduta tra realizzazione dell'opera ed esigenze dei cittadini e per questo, ritengo si stia andando nella giusta direzione".

Torto accoglie dunque "con favore lo sforzo che è stato messo in campo per valutare altre soluzioni tecniche su un tracciato alternativo e sugli interventi di riqualificazione urbana. Positive anche le possibili variazioni al progetto in tema di espropri, demolizione dei manufatti e soluzioni che saranno proposte per l’inserimento dell’opera nel contesto urbano. Dobbiamo proseguire su questa strada. Continuerò a monitorare la situazione, in attesa delle nuove soluzioni progettuali, e a farmi portavoce del mio territorio, affinché si proceda sempre tenendo in debita considerazione le esigenze legittime dei comuni, dei cittadini e delle associazioni", conclude la parlamentare del M5S.