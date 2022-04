Città Sant'Angelo, Sinistra Italiana: "Follia vendere la società del trasporto scolastico, daremo battaglia"

No alla vendita della società Fccsa che si occupa del trasporto scolastico e la richiesta che la stessa venga messa “nella mani di tutti gli angolani: è un bene comune da difendere”. Annunciano una ferma opposizione alla decisione dell'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo gli esponenti locali di Sinistra Italiana. In una nota congiunta il segretario della sezione “Fabbiano” Davide Raggiunti, la componente del direttivo Alice Fabbiani e il segretario provinciale Pierpaolo Di Brigida, parlando di “incompetenza dell’attuale maggioranza nell’affrontare la questione riguardante la società che si occupa del servizio investito dalla problematica della legge Madia” annunciando l'intenzione di non restare in silenzio di fronte alle scelte fatte. “Secondo il decreto legge Madia sulle società partecipate – spiegano -, non sono consentite quelle che nella media dell’ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro come nel caso della nostra società, ma invece che individuare una soluzione con le altre parti politiche e con i dipendenti, si è scelto la sua dismissione inizialmente mediante fusione in Ambiente spa. Un fiore all’occhiello del nostro Comune, con un servizio efficiente, che consente un introito comunque importante viene inglobato da un’altra azienda con altre finalità e obiettivi”.

“Adesso si è scelta la via della vendita della società – incalzano i tre -, loro che si battevano contro la vendita della farmacia si apprestano a vendere una partecipata del Comune. Una scelta che combatteremo in tutti i modi, rimarcando la loro totale incoerenza. Tante sono invece le soluzioni per lasciare la società all’interno del nostro Comune con progetti importanti come la possibilità di utilizzare la formula 'finanza di progetto' per la gestione del servizio di trasporto scolastico attraverso un partenariato pubblico-privato”. “Siamo dalla parte dei lavoratori che non vedono un impegno concreto da parte della maggioranza, rimangono solo gli inutili comizi per ingannare gli angolani. Lanciamo quindi un appello per un confronto pubblico tra noi, i cittadini e i dipendenti per lasciare la Ffcsa – concludono - nella mani di tutti gli angolani, un bene comune da difendere”