Garantito dalla Regione il trasporto scolastico dei disabili per il 2021

Massimo impegno e massime garanzie per il servizio di trasporto scolastico degli studenti disabili in Abruzzo. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Quaresimale, sottolineando come la giunta regionale ha assicurato l'erogazione dei fondi 2020 agli enti locali che gestiscono il servizio confermando gli stessi fondi per il 2021.

“Si tratta di un tema importante e sentito da parte delle famiglie e degli studenti sul quale anche per il 2021 vogliamo essere pronti a dare le risposte adeguate ai Comuni e agli enti gestori che portano avanti il servizio di trasporto scolastico dei disabili, che negli anni scorsi ha avuto fatto registrare non pochi problemi”.

Il servizio, sottolinea l'assessore, è stato adeguato alle esigenze del momento dettate dalla pandemia, e con il rientro in classe degli studenti delle superiori comunque il trasporto degli studenti disabili è stato e sarà garantito per i prossimi mesi in totale sicurezza sanitaria. Per il 2020, la giunta regionale ha assicurato agli enti gestori finanziamenti di 5 milioni di euro fra fondi statali e regionali.