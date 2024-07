Trasporto scolastico, Blasioli e Paolucci presentano un'interpellanza "sull'aumento dei costi per le famiglie"

"Lo scorso 18 giugno Areacom, centrale unica di committenza, ha comunicato ai comuni l’avvenuta aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto scolastico, sollecitandoli ad aderire all’accordo quadro e quindi ai costi e alle condizioni contrattate dall’Agenzia". A riferirlo sono i consiglieri regionali del Pd Antonio Blasioli e Silvio Paolucci, che parlano di aumento dei costi per il trasporto scolastico e confidano in un intervento da parte della giunta Marsilio. Presentano un'interpellanza in merito.

"Quello che ci è giunto nei giorni scorsi dai comuni, in particolar modo quelli dell’Abruzzo interno, è un vero e proprio grido di allarme, in quanto per il servizio in questione si prospetta, in barba al diritto allo studio e alla lotta contro lo spopolamento, un aumento di spesa insostenibile per le casse degli enti. I Comuni tra l’altro sarebbero chiamati a rescindere i contratti in essere per poi formalizzarne uno meno vantaggioso, un risvolto che ha dell’incredibile e contravviene a ogni logica", aggiungono.

"Oltretutto", insistono, "non ci risulta che nel corso della procedura Areacom abbia mai effettuato un incontro preliminare con i Comuni per verificare le loro esigenze, né che sia stata effettuata un’analisi dei costi attualmente corrisposti per il servizio. A dirla tutta, gli enti non sono stati coinvolti nemmeno nella delimitazione dei lotti, corrispondenti alle varie aree geografiche. E il risultato è sotto gli occhi di tutti, perché per esempio per il lotto 7 che comprende Pescara e Montesilvano è stato previsto un chilometraggio di soli 261.000 km, un numero insufficiente a coprire persino le necessità di due piccoli Comuni come Loreto Aprutino e Cappelle sul Tavo. Il tutto mentre per i lotti riguardanti la Provincia dell’Aquila, quelli più complessi da un punto di vista gestionale, non sono pervenute offerte e le gare sono andate deserte. Una notizia che non può non destare preoccupazione dato che l’avvio del servizio è previsto come ogni anno per settembre".

In sostanza, i consiglieri regionali intendono sapere per quale motivo non è stata effettuata un’attività preliminare di coinvolgimento degli enti locali o dell’Anci che li rappresenta.

"Così facendo, i comuni non solo dovranno fra fronte ad aumenti che inevitabilmente ricadranno sui bilanci di enti e famiglie, ma dovranno anche sbrogliare, con una certa fretta dato che siamo già a luglio, tutte le incombenze burocratiche annesse al bando, come la stesura del Piano dei fabbisogni che contiene il Piano di trasporto Annuale, cioè i servizi e i chilometri richiesti, oltre a effettuare il sopralluogo con la ditta aggiudicatrice. Quest’ultima a sua volta dovrà redigere il Piano operativo sulla base del piano dei Fabbisogni e inviarlo ai comuni che potranno accettarlo o rigettarlo. In caso positivo, il cmune dovrà quindi sottoscrivere l’ordinativo di fornitura. Una mole di lavoro ingente a carico di enti spesso molto piccoli e con poco personale, a cui sarà demandato il compito di garantire comunque, in pochissimo tempo, l’avvio del servizio in coincidenza con l’anno scolastico, a costi più elevati rispetto al passato", sottolineano Blasioli e Paolucci. Hanno depositato una interpellanza per chiedere chiarimenti anche in merito all’obbligatorietà per i Comuni di aderire pur in presenza di condizioni peggiorative.